Gezi hükümlüsü Kahraman\'ın avukatı AYM kararının uygulanmasını ve tahliyeyi istedi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında ikinci kez verdiği hak ihlali kararının gerekçesi açıklanan Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın avukatı Cansu Çifçi, "Bir an önce yargılamanın yenilenmesi yapılarak yeni bir esas alınması gerekiyor dosyanın, tensiben de tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir an önce mahkeme kararlarının uygulanması gerektiği yönünde artık biz de beklemedeyiz" dedi.

Gezi Parkı davası hükümlüsü, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde bulunan Tayfun Kahraman hakkında AYM'nin ikinci ihlal kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayınlandı. Gerekçeye göre, başvuru yapılmasını beklemeksizin 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılamaya ilişkin işlemleri başlatması gerekiyor.

Kahraman'ın avukatı Cansu Çifçi, kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Silivri'deki cezaevi önünde konuşan Çifçi, bu kararın, Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları ilk başvuru kararına verilen ihlal kararının uygulanmaması sebebiyle yeniden verilen ikinci bir karar olduğunu belirtti.

İlk Anayasa Mahkemesi kararında, "verilen mahkumiyet hükmündeki gerekçelerin aslında Tayfun Kahraman yönünden bir illiyet kurulmadığı, eksik inceleme yapıldığı, adil yargılama yapılmadığı" yönünde bir karar kurulduğunu hatırlatan Çiftçi, AYM'nin yeniden yargılama yapılması gerektiği yönünde karar verdiğini belirtti.

Ancak ilk derece mahkemesinin bu karara uymadığını, itiraz neticesinde 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de AYM kararını uygulamadığını ifade eden Cansu Çiftçi, şunları kaydetti:

"Buna istinaden tarafımızca tekrardan Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapıldı. Verilen bu kararla da aslında Anayasa Mahkemesi, 'Anayasa Mahkemesi kararları amasız, fakatsız, herkes tarafından; her bir birey, kurum, yargı makamı tarafından uygulanmak zorunda. Bunun için herhangi bir şekilde olumsuz bir hukuki görüş de bildiremezsiniz. Çünkü Anayasa Mahkemesi, gücünü anayasadan alan bir mahkeme olduğu için kararları da aslında kanun hükmünde, kanuna denk olarak sayıldığı için Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalıdır. Bu sebeple de bu kararı uygulayacaksınız' dedi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının işlevine ve Anayasa Mahkemesi'nin varlığına dair bir karar kuruldu. Bununla beraber kararın uygulanmaması sebebiyle de tekrar bir hak ihlali olduğundan bahsederek kararı kurdu. Yeniden yargılanma yapılması gerektiği, bunun bir tartışmaya açık olmadığını bahsetti."

"TUTUKLULUKTA HERHANGİ BİR FAYDA YOK"

Kahraman'ın tutukluluk sürecinin sona ermesi gerektiğini belirten Çifçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizce tabii ki de tahliye edilmeli. İlk karardan farklı olarak bu kararda bazı üyelerimiz bundan da bahsetti aslında. Tutukluluğunun sona erdirilmesi gerektiğinden bahsetti. Çünkü gelinen aşamada 4,5 senelik bir tutukluluk halinden bahsediyoruz. Tayfun Kahraman'ın sağlık durumuna dair de daha öncesinde başvurumuza ek beyanımızda bildirmiştik bunları. Bir hastane süreci de vardı ve dosyadaki bulunan deliller de aslında Tayfun Kahraman yönünden olumsuz bir durum teşkil edecek husus da değil. Bütün bunların hepsine baktığımızda tutuklulukta herhangi bir şekilde hukuki fayda olmadığını, aksine Tayfun Kahraman yönünden daha hukuki çıkmazlara sebep olan bir durum olduğundan bahsediyoruz. Kararda da bazı üyelerimiz de bu noktada temasta bulunmuştur. Buna dair olarak da aslında bir an önce yargılamanın yenilenmesi yapılarak yeni bir esas alınması gerekiyor dosyanın, tensiben de tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir an önce mahkeme kararlarının uygulanması gerektiği yönünde artık biz de beklemedeyiz. Bundan sonrası artık top ilk derece mahkemesinde, devletin kendi iç işleyişinde devam ediyor."