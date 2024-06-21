Gezi Parkı davası tutuklusunun ailesi ziyarette bulundu - Son Dakika
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Gezi Parkı davası tutuklusunun ailesi ziyarette bulundu

Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ı eşi Meriç Demir ve kızı Vera Kahraman, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Meriç Demir Kahraman, ziyaret sonrasında adalet taleplerini dile getirdi.

21.06.2024 12:46
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(İSTANBUL) - Gezi Parkı davası tutuklusu, şehir plancısı Tayfun Kahraman'ı eşi Meriç Demir ve kızı Vera Kahraman, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Meriç Demir Kahraman, ziyareti sonrasında, "Ailece ancak bugün bayramlaşabildik. Tayfun Kahraman aleyhinde tek bir delil olmadan, aksine masumiyeti hukuken belgelenmiş olmasına rağmen hala içeride. Peki, bu zulüm niye" açıklamasını yaptı.

Meriç Demir Kahraman, kızı Vera ile birlikte Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ndeki Gezi Parkı davası tutuklusu eşi Tayfun Kahraman'ı bu sabah ziyaret etti. Meriç Demir Kahraman, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kahraman, şunları kaydetti:

"21 Haziran 2024, Silivri, 37. açık görüş: Tayfun'dan herkese çok selam! 26 ayı bulan tutsaklığında 113. kez Tayfun'u 1 saat görmek için Vera ile Silivri'deyiz. Ailece ancak bugün bayramlaşabildik. Tayfun Kahraman aleyhinde tek bir delil olmadan, aksine masumiyeti hukuken belgelenmiş olmasına rağmen hala içeride. Peki, bu zulüm niye? Bu ülkenin namuslu vatandaşları olarak ailemize, babasına en çok ihtiyacı olan dönemde kızımıza reva görülen bu eziyet niye? Görmez misiniz, işitmez misiniz, düşünmez misiniz? Bu zulmün hesabını kimse sormasa Allah sormaz mı? Yeter! Başvurumuzu değerlendirmenizi bekliyoruz! 26 aydır adalet bekliyoruz."

Fotoğraf: Arşiv

Kaynak: ANKA

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