Gezi Parkı Davasında Beraat Kararı

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Gezi Parkı olaylarına ilişkin, aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti 34 sanığın beraatine hükmetti.

İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir kısım tutuksuz sanıkla avukatları katıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların üzerlerine atılı "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenlemek veya yönetmek" suçu kapsamında yeterli, kesin, her türlü şüpheden uzak delil bulunamadığı ve suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatini kararlaştırdı.

Heyet, 31 sanığın üzerine atılı "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediğinin sabit olmadığı nedeniyle beraatine hükmetti. Tüm sanıkların üzerine atılı diğer suçların bir kısmında ise hüküm kurulmasına yer olmadığı kararlaştırıldı.

Sanıklar hakkında işlediği iddia edilen bazı suçlar yönünden de beraatine karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanık Hakan Tezel'in 20 Haziran'da ölmesi gerekçesiyle üzerine atılı suçlardan davanın düşürülmesine hükmetti.

Böylece, davadaki 34 sanık da beraat etti.

Dava geçmişi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ile "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilerek, bu kapsamda karar verilmesi istenmişti.

Dosyalar İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleşmişti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamına uymuştu.

"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığı yargılayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, "Çarşı" mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazıp yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüş sormuştu.

Bu mahkemenin birleştirme konusunda muvafakat vermesinin ardından dava dosyaları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

Davanın 21 Şubat 2022'deki duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamasını dikkate alarak, 35 sanığın yargılandığı bu dosyayı ayırmıştı.