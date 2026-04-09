Gezi Davası'nda Barım'a İlişkin Gerekçeli Karar Açıklandı

09.04.2026 06:09
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerinin planlı bir organizasyonla yapıldığını ve sanık Barım'ın bu süreçte ana sanıklarla irtibat kurarak provoke edici faaliyetlerde bulunduğunu belirtti. Barım'ın eylemlerin yayılmasında sosyal medya üzerinden etkin rol oynadığı ifade edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, Gezi Parkı eylemlerinin planlı bir organizasyonla yürütüldüğü, sanık Barım'ın bu süreçte sanatçı-oyuncular adına sosyal medyada ve sahada irade göstererek planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.

Kararda, Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinin hazırlık sürecinde ana sanıklarla sıkça irtibatlandığı, bu görüşmelerin tesadüfi olmadığı, asıl amacın yurt genelinde kaos ortamı yaratarak hükümeti ortadan kaldırmak olduğu belirtildi. Barım'ın şirketine bağlı sanatçılar aracılığıyla sosyal medyada #occupyturkey ve #DirenGeziParkı gibi hashtag'leri sistematik paylaştırarak sürecin yayılmasında aktif rol oynadığı ifade edildi.

Barım'ın iletişim kayıtlarına uygun olarak sanatçılarla Gezi Parkı'nda buluştuğu, eylem çağrıları yaparak şiddetin tırmanmasına zemin hazırladığı aktarıldı. Kararda, Barım'ın terör örgütleriyle uyumlu faaliyetlerle hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği suçuna iştirak ettiği vurgulandı.

Barım'ın firari Mehmet Ali Alabora ve hükümlü Çiğdem Mater Utku ile doğrudan irtibatlı olduğu, 'irade gösteren ve onayı alınan kişi' olarak tespit edildiği belirtildi. Sanatçıların ifadelerinin çelişkili olduğu, Barım'ın yoğun irtibatlarını açıklayamadıkları kaydedildi.

Tanık olarak dinlenen sanatçıların sosyal medya hesaplarını kendilerinin yönettiğini söylemelerine rağmen, Barım'ın savunmasındaki anlatımla çelişkiler olduğu vurgulandı. Karar, Barım'ın eylemleri finanse eden Mehmet Osman Kavala ile birlikte hareket ederek suçu kolaylaştırdığını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sosyal Medya, İstanbul, Güncel, Medya, Terör, Sanat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
