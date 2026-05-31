(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Gezi Parkı eylemlerinin 13. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bu düzen değişecek; eşitlik, özgürlük, barış ve adalet mücadelesi mutlaka kazanacak" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gezi 13 yaşında… Korkuyu değil dayanışmayı, karanlığı değil umudu, teslimiyeti değil mücadeleyi, yılgınlığı değil direnişi büyüten milyonların isyanı hala ayakta. Gezi; baskıya karşı halkın cesaretiydi, talana karşı yaşamı savunmaktı, eşitlik, özgürlük ve adalet için omuz omuza durmaktı."

Aradan 13 yıl geçse de o meydanlarda yükselen umut, bugün hala sokaklarda, kampüslerde, fabrikalarda ve hayatın her alanında yaşamaya devam ediyor. 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' diyenler olarak bir aradayız. Bu düzen değişecek; eşitlik, özgürlük, barış ve adalet mücadelesi mutlaka kazanacak."