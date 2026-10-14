GGC, Halk TV'ye kayyum atanmasına basın özgürlüğü uyarısında bulundu - Son Dakika
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GGC, Halk TV'ye kayyum atanmasına basın özgürlüğü uyarısında bulundu

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GGC, Halk TV\'ye kayyum atanmasına basın özgürlüğü uyarısında bulundu
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Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), Halk TV'ye kayyum atanması sürecini izlediğini duyurdu. Cemiyet, basın özgürlüğünün, medya kuruluşlarının bağımsızlığının ve halkın haber alma hakkının korunması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, medya kuruluşlarının bağımsızlığının, basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının korunması gerektiğini vurguladı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden (GGC) yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Halk TV'ye kayyum atanmasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Basın özgürlüğü, demokratik toplumların temel unsurlarından biri olduğu gibi farklı görüşlerin kamuoyuna ulaşabilmesinin ve toplumun doğru, tarafsız bilgiye erişiminin de önemli bir güvencesidir. Medya kuruluşlarının yayın politikalarını bağımsız bir şekilde belirleyebilmesi, çoğulcu ve özgür bir medya ortamının sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve demokratik ilkeler çerçevesinde yürütülecek süreçlerin, basın özgürlüğü ve kamuoyunun haber alma hakkı gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Medya kuruluşlarına ilişkin idari ve hukuki süreçlerin, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini ve yayıncılık özgürlüğünü olumsuz etkilememesi temel bir beklentidir.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti olarak, özgür, bağımsız ve çoğulcu basının korunmasının; farklı görüşlerin ifade edilebildiği, gazetecilerin mesleki güvencelerle çalışabildiği bir medya ortamının oluşturulmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguluyoruz. Gazetecilik mesleğinin evrensel ilkeleri, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler doğrultusunda, tüm tarafları sağduyulu ve yapıcı bir yaklaşım benimsemeye davet ediyor; basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA
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