Ggyd Genel Başkanı Allıoğlu: "Gerçek Bağımsızlık, Toplumsal Huzuru Her Türlü Dış Müdahaleye Karşı Koruyabilmektir"

(ANKARA) - Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Dernek Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarına ilişkin, " Orta Doğu'da yaşanan gerilimler ve çatışmalar yalnızca ülkeleri değil ekonomiden ticarete, toplumsal huzurdan insani değerlere kadar hepimizi etkilemektedir. Biz inanıyoruz ki milletlerin kaderi kendi iradeleriyle belirlenmelidir. Gerçek bağımsızlık yalnızca sınırları korumak deği; aynı zamanda siyasi iradeyi, ekonomik geleceği ve toplumsal huzuru her türlü dış müdahaleye karşı koruyabilmektir" dedi.

GGYD, geleneksel iftar yemeği buluşması, Ankara'da iş dünyasının önemli isimleri ile CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, STK başkanları ve gazetecilerin katılımıyla düzenlendi.

GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, iftar organizasyonunda yaptığı konuşmada iftar sofralarının ortak değerlerin, ortak hedeflerin ve ortak sorumluluğun bir ifadesi olduğunu söyledi. Allıoğlu, "Bizim kültürümüzde, yalnızca kazanmak yoktur. Kazanç kadar adalet, üretim kadar ahlak, başarı kadar da sorumluluk vardır. Bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri de Anadolu'nun kadim mirası olan Ahilik kültürüdür. GGYD olarak bizler, bu kadim anlayışın mirasçıları olduğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz" diye konuştu. Allıoğlu, ramazan ayı boyunca sürdürdükleri yardım organizasyonlarında üç binden fazla aileye ulaştıklarını söyledi.

Allıoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da değinerek, çatışmaların bir an önce son bulmasını diledi. Allıoğlu, "Orta Doğu'da yaşanan savaş, yalnızca ülkeleri değil ekonomiden ticarete, toplumsal huzurdan insani değerlere kadar hepimizi etkilemektedir. İstikrar, güven ve refah ancak barış ortamında gelişir. Biz inanıyoruz ki milletlerin kaderi kendi iradeleriyle belirlenmelidir. Gerçek bağımsızlık yalnızca sınırları korumak değil; aynı zamanda siyasi iradeyi, ekonomik geleceği ve toplumsal huzuru her türlü dış müdahaleye karşı koruyabilmektir" dedi.

Odabaşı: "GGYD'ye çok teşekkür ediyor, takdirlerimizi sunuyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, dernek üyelerine "GGYD'nin Gölbaşımızdaki paylaşım noktasına yaptığı yardımlarla birçok kişi ihtiyaçlarını karşıladı. Biz de kendilerine bundan dolayı çok teşekkür ediyor, takdirlerimizi sunuyoruz. Ankara'mızın parlayan yıldızı, Gölbaşı'mızın en güzel mahallelerinden birisi olan İncek'te sizlerle bir arada olmak ve bu güzel manevi akşamı iftarı paylaşmak bizim için ayrı bir onurdu. Bu güzel ortamda bulunmaktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İncesu: "Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum"

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ise yaptığı konuşmada, "Orta Doğu karıştı, bu en çok iş insanlarını etkiliyor. Birlik olmanın beraberlik olmanın değerini daha iyi anlıyoruz. Beraberliğini koruyamayan ülkeler maalesef hedefte oluyorlar. Bu vesileyle 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyerek bizlere bu vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle, rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Allıoğlu: "Destek mekanizmaları mümkün olduğunca kapsayıcı ve erişilebilir olmalı"

İftar programında ayrıca gazetecilerle sohbet eden ve soruları yanıtlayan GGYD Genel Başkanı Allıoğlu, son dönemde KOBİ'lere yönelik desteklerin sektör bazlı olarak kurgulanmasını genel olarak doğru bir yaklaşım olarak gördüklerini belirtti. Her sektörün ihtiyaç dinamiklerinin farklı olduğuna dikkati çeken Allıoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı sektörler için uygun maliyetli finansmana erişim daha kritik bir mesele olurken, emek yoğun sektörlerde ise istihdamı korumaya yönelik destekler işletmeler açısından daha anlamlı olabiliyor. Sahadan aldığımız geri bildirimlerde de bu farklı ihtiyaçların açıkça görüldüğünü söyleyebiliriz. Özellikle üretim yapan KOBİ'ler finansman maliyetlerinin düşürülmesini önemli bir avantaj olarak değerlendirirken, istihdamın yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için çalışan sayısını korumaya yönelik desteklerin ciddi bir katkı sağladığı ifade ediliyor. Elbette iş dünyasının genel beklentisi, destek mekanizmalarının mümkün olduğunca kapsayıcı ve erişilebilir olmasıdır. KOBİ'ler hem üretim hem de istihdam açısından ekonomimizin bel kemiğini oluşturuyor. Bu nedenle finansman imkanlarının güçlendirilmesi ve istihdamı destekleyen politikaların birlikte ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi büyük önem taşıyor."