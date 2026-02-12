Gıda Denetiminde 325 Kg Tavuk Ürünü Ele Geçirildi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki bir işletmede yapılan gıda denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 325 kilogram tavuk ürünü ele geçirildi, onayı olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen işletmeye 290 bin 669 lira para cezası uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, polis ve zabıta ekipleriyle ilçede faaliyet gösteren bir işletmeyi denetledi.

Gereken onayları bulunmadığı belirlenen iş yerinde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 325 kilogram tavuk ürünü tespit edildi.

İmha edilmek üzere tavuk ürünlerini toplayan ekipler, işletmeye 26 bin 360 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan işletmenin faaliyet konusunun soğuk hava deposu olmasına rağmen onayı olmadan tavuk etini fabrika çıkışı orijinal ambalajını bozarak parçaladığı, yağ, kemik ve göğüs olarak ayırdığı belirlendi.

Ekipler, parçalanmış ve işlenmiş 126 kilogram kanatlı et ürününe el koydu.

Onay almadan faaliyet yaptığı gerekçesiyle işletmeye ayrıca 264 bin 309 lira idari para cezası uygulandı.