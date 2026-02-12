Gıda Denetiminde 325 Kg Tavuk Ürünü Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gıda Denetiminde 325 Kg Tavuk Ürünü Ele Geçirildi

12.02.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da yapılan denetimde son kullanma tarihi geçmiş 325 kg tavuk ürünü bulundu, işletmeye ceza verildi.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki bir işletmede yapılan gıda denetiminde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 325 kilogram tavuk ürünü ele geçirildi, onayı olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen işletmeye 290 bin 669 lira para cezası uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, polis ve zabıta ekipleriyle ilçede faaliyet gösteren bir işletmeyi denetledi.

Gereken onayları bulunmadığı belirlenen iş yerinde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 325 kilogram tavuk ürünü tespit edildi.

İmha edilmek üzere tavuk ürünlerini toplayan ekipler, işletmeye 26 bin 360 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan işletmenin faaliyet konusunun soğuk hava deposu olmasına rağmen onayı olmadan tavuk etini fabrika çıkışı orijinal ambalajını bozarak parçaladığı, yağ, kemik ve göğüs olarak ayırdığı belirlendi.

Ekipler, parçalanmış ve işlenmiş 126 kilogram kanatlı et ürününe el koydu.

Onay almadan faaliyet yaptığı gerekçesiyle işletmeye ayrıca 264 bin 309 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda Denetiminde 325 Kg Tavuk Ürünü Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:32:00. #7.11#
SON DAKİKA: Gıda Denetiminde 325 Kg Tavuk Ürünü Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.