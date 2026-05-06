Gıda Enflasyonu Taklit ve Tağşişi Artırıyor

06.05.2026 02:38
CHP'li Gürer, gıda enflasyonunun taklit ve tağşişli ürünlerde artışa yol açtığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan gıda enflasyonu ile birlikte taklit ve tağşişli ürünlerde artış yaşandığını belirterek, "Gıda enflasyonu yalnızca mutfakta yangın çıkarmıyor; denetimsizlik ve fırsatçılıkla birleşince taklit ve tağşişi de büyütüyor. 2026 yılının başından 22 Nisan'a kadar denetimlerde 207 taklit ve tağşişli ürün saptandı" dedi.

Gürer, artan üretim maliyetleri, düşen alım gücü ve gıdaya erişimde yaşanan sorunların yanında taklit ve tağşiş ürünlerin piyasadaki varlığının da sorunları artırdığını belirtti.

"Gıda enflasyonu yalnızca mutfakta yangın çıkarmıyor; denetimsizlik ve fırsatçılıkla birleşince taklit ve tağşişi de büyütüyor" diyen Gürer, özellikle temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan uygunsuzlukların arttığını kaydetti."

Gürer, "Tereyağında bitkisel yağ, yoğurtta nişasta, balda taklit ve tağşiş, zeytinyağında düşük kaliteli yağ ve tohum yağı karışımı, et ürünlerinde dana eti yerine kanatlı eti ya da sakatat kullanımı gibi tüketiciyi yanıltıcı üretimler denetimlerde ortaya çıktı. Gıda enflasyonu taklit ve tağşişe kapı aralıyor" dedi.

"Vatandaş dana eti aldığını sanıyor, karşısına bambaşka içerik çıkıyor"

CHP'li Ömer Fethi Gürer, yalnızca son açıklanan bakanlık listelerinde bile çok sayıda uygunsuzluk görüldüğüne dikkati çekerek, "Dana sucukta kanatlı eti, kıymalı pide harcında kalp, lahmacunda taşlık, kebap harçlarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit ediliyor. Vatandaş dana eti aldığını sanıyor, karşısına bambaşka içerik çıkıyor" diye konuştu.

Süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta kullanımına da işaret eden Gürer, "Tereyağı adıyla satılan ürünlerde bitkisel yağ tespiti, yoğurtta nişasta belirlenmesi işini iyi yapan yanında hileli yapanın da azınlıkta olsa varlığını gösteriyor" dedi.

Gürer, yalnızca et ve süt ürünlerinde değil, zeytinyağı, bal ve baharatta da benzer sorunların yaygınlaştığını belirterek, "Natürel sızma diye satılan zeytinyağına başka yağ karıştırılıyor. Balda taklit ve tağşiş tespit ediliyor. Sumakta boya, tatlıda uygunsuz katkı görülüyor. Ülkemizde binlerce işini düzgün, dürüst yapan esnaf var ancak tüketiciyi yanıltan, haksız kazanç peşinde olan sayısı sınırlı olsa da var. Vatandaş alım gücü düşünce ucuz ürüne yöneliyor. Bu da merdiven altı ve denetimsiz üretim için pazar yaratıyor" şeklinde konuştu.

"Düzenli izleme ve tüketiciyi koruyacak politikalar şart"

Gürer, 207 uygunsuzluk tespitinin münferit değil, sistematik sorun olduğuna işaret ettiğini belirterek, yalnızca ifşa listelerinin yeterli olmadığını vurguladı. Gürer, "Ürünleri açıklamak önemli ama yetmez. Caydırıcı yaptırım gerekir. Sadece teşhir değil; etkin denetim, ağır yaptırım, düzenli izleme ve tüketiciyi koruyacak politikalar şarttır" diye konuştu.

Gürer, çözüm için gıda denetimlerinin sıklaştırılması ve laboratuvar kapasitesinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Taklit ve tağşiş yapanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı. Girdi maliyetleri düşürülerek dürüst üretici korunmalı. Güvenilir gıdaya erişim için kamusal denetim mekanizmaları güçlendirilmeli. Tüketicinin uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdaya erişimi desteklenmeli."

Kaynak: ANKA

