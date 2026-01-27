Ataşehir Belediyesi, Kamera Sistemi Zorunluluğuna İlişkin Gıda İşletmelerini Bilgilendiriyor

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Valiliği tarafından alınan "gıda üretim ve satış noktalarında kamera sistemi bulundurulması" kararına ilişkin ilçedeki işletmeleri bilgilendiriyor.

Gıda kaynaklı hastalık vakalarının önlenmesi amacıyla İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan yeni düzenleme ile gıda üretim ve satış noktalarında kamera sistemi bulundurulması zorunlu hale getirildi.

"Gıda konusunda sıfır tolerans" ilkesiyle hazırlanan tebliğ; gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulmasını, kamera kayıtlarının belirli süreyle muhafaza edilmesini ve ilaçlama hizmeti veren firmalar ile bu hizmetin uygulandığı işletmelere yönelik denetim esaslarını kapsıyor.

Ataşehir Belediyesi de gıda güvenliğini artırmak, denetimleri daha etkin hale getirmek ve halk sağlığını korumak amacıyla hayata geçirilen düzenleme kapsamında tebliği ilçedeki işletmelere ulaştırarak gerekli bilgilendirmeyi sağlıyor.

İlçedeki işletmeleri tek tek ziyaret eden Ataşehir Zabıtası ekipleri, gıda güvenliği uygulamaları çerçevesinde üretim alanlarında kamera sistemi bulundurulmasının zorunlu olduğunu ve kamera kayıtlarının 30 gün süreyle saklanması gerektiğini işletmelere iletti.

Düzenleme kapsamında ayrıca seyyar satış araçlarına yalnızca belediyeler tarafından yapılacak incelemeler sonucunda izin belgesi verilecek. İzin belgesi bulunmayan seyyar satış araçlarının faaliyetine izin verilmeyecek; izin verilen araçlar ise gıda güvenilirliği açısından sürekli olarak denetlenecek.

Uygulamalara yönelik gerçekleştirilecek denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmeler, zabıta veya ilgili birimler tarafından mühürlenerek kolluk kuvvetlerine bildirilecek.