Gıda İş Kolunda En Az 407 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gıda İş Kolunda En Az 407 İşçi Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) gıda iş kolundaki işçi ölümleri raporunu yayımladı. Rapora göre, 2013 yılından bugüne en az 407 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Rapor, ölümlerin yaş, cinsiyet ve ölüm nedenlerine göre dağılımını da ortaya koydu. Ayrıca raporda, gıda iş kolundaki örgütsüzlük ve Polonez'deki işten çıkarmalar da yer aldı.

11.08.2024 14:00
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(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) gıda iş kolundaki işçi ölümleri raporunu yayımladı. Rapora göre, 2013 yılından bugüne en az 407 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

İSİG'in yayımladığı gıda iş kolundaki işçi cinayetleri raporunu yayımladı. Raporda, 2013 yılından bu yana en az 407 işçi çalışırken hayatını kaybettiği tespitine yer verildi. Gıda iş kolunda iş cinayetlerinde, 14 yaş ve altı 7 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 17 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 88 işçi, 30-49 yaş arası 174 işçi, 50-64 yaş arası 79 işçi, 65 yaş ve üstü 7 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 35 işçinin ise yaş bilgileri tespit edilemedi.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 92'si erkek

İSİG Raporu'na göre; gıda iş kolunda işçi ölümleri cinsiyetlere göre sıralandığında, 33 kadın ve 374 erkek işçi hayatını kaybetti.

En çok görülen ölüm nedeni ezilme

Gıda iş kolunda yaşanan ölümlerin nedenlerine göre dağılımı sıralandığında, ezilme, göçük nedeniyle 81 işçi, trafik, servis kazası nedeniyle 71 işçi, yüksekten düşme nedeniyle 45 işçi, zehirlenme, boğulma nedeniyle 45 işçi, patlama, yanma nedeniyle 36 işçi, kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 32 işçi, şiddet nedeniyle 25 işçi, elektrik çarpması nedeniyle 22 işçi, intihar nedeniyle 12 işçi, kesilme, kopma nedeniyle 11 işçi, Covid-19 nedeniyle 8 işçi, nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 6 işçi; diğer nedenlerden dolayı 13 işçi hayatını kaybetti

Gıda iş kolundaki örgütsüzlük

Raporda, gıda iş kolunda ölen işçilerin 12'sinin (yüzde 2,94) sendikalı, 395'inin ise (yüzde 97,06) sendikasız olduğu bilgisine yer verildi.

"Polonez işçileri insanca yaşayacak ücret ve çalışma koşulları için direnişte"

İSİG Raporu'nda, işlenmiş gıda üretimi yapan Polonez'de işten çıkarılan 135 işçiye de değinildi. Raporda işverenin sendikal süreci engellemeye çalıştığı ve işçilerin haksız gerekçelerle iş akdinin feshedildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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