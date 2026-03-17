Gıda Piyasaları Değerlendirildi

17.03.2026 16:41
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Komitesi, piyasalardaki gelişmeleri ele aldı ve tedbirler belirlendi.

GIDA ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Dr. Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır. Bölgemizde devam eden jeopolitik gerilim kaynaklı gelişmelerin gıda ve tarımsal ürün piyasaları üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda, ilgili ürünlerin yurt içi ve yurt dışındaki arz durumu ve fiyat hareketleri görüşülmüştür. Son gelişmeler ışığında üretici maliyetlerine yansıması muhtemel etkilerin akaryakıttaki düzenlemeler ve gübreye yönelik uygulanan tedbirler yoluyla asgari seviyeye indirildiği teyit edilmiştir. Bu çerçevede, temel gıda ve tarımsal ürünlerde ülkemizde mevcut durumda arz güvenliğini tehlikeye atacak bir durumun bulunmadığı vurgulanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Gıda arzına katkı sağlaması öngörülen organize tarım bölgeleri yatırımlarının hızlandırılmasına yönelik bütçe dahil finansman imkanları değerlendirilerek konuya ilişkin yol haritası oluşturulmuştur. Toplantıda ayrıca, gıda tedarik zincirindeki fiyat gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirilmiş olup temel gıda ürünlerinde hem üreticiyi hem de tüketiciyi gözeten daha sağlıklı bir fiyatın oluşumu için gerekli çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, tedarik zincirindeki haksız fiyat uygulamalarına ve kayıt dışı ticarete yönelik mevcut mevzuat uyarınca tüm denetim faaliyetlerinin taviz vermeden sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır. Önümüzdeki dönemde özellikle piyasa işleyişiyle açıklanamayan, maliyetlerden kopuk fiyat artışlarının görüldüğü ürünler başta olmak üzere gerekli görülen ürünlerde dış ticaret dahil tüm tedbirlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülecektir. Ayrıca, söz konusu fiyat artışlarının bütüncül bir şekilde takibi ve analizine imkan verecek uygulamaların hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Komite; sektördeki tüm paydaşları gözetecek şekilde faaliyetlerini koordinasyon halinde sürdürecek olup gıda ve tarımsal ürün piyasalarını etkileyebilecek riskleri etkin bir şekilde yöneterek gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: DHA

