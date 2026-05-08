GİF Bahar Buluşmaları İstanbul'da Başlıyor

08.05.2026 12:18
TÜRGEV'in düzenlediği GİF Bahar Buluşmaları, 15-17 Mayıs'ta dört şehirde çeşitli etkinliklerle gerçekleşecek.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "GİF Bahar Buluşmaları", 15-17 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara, Konya ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV bünyesinde faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikaları'nın (GİF) üretim odaklı eğitim modeli, ilk kez bu ölçekte dört farklı şehirde katılımcılarla buluşacak.

TÜRGEV'in 30. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen programda, genç kızlar, sanat, teknoloji, kültür, akademi ve müzik alanlarında hazırlanan atölye, söyleşi, konser, sergi ve performans etkinliklerine katılacak.

"Üreten, deneyimleyen ve ilham veren bir buluşma" anlayışıyla hazırlanan etkinliklerde genç kızlar, üç gün boyunca farklı disiplinlerde uygulamalı deneyimler kazanacak. Katılımcılar aynı zamanda alanında uzman isimlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak.

İstanbul'da yoğun program

"GİF Bahar Buluşmaları"nın ana etkinlik noktası İstanbul'daki GİF Safveti Paşa Yerleşkesi olacak.

Yerleşkede üç gün boyunca tahta baskı, Filistin temalı takı tasarımı, yakma resim sanatı, ebru ve mum yapımı atölyeleri gerçekleştirilecek. Program kapsamında ayrıca "Teknoloji ve Dönüşüm" söyleşisi, "İş Dünyasında Kadın ve Eğitim" oturumu ile "Aile Yılı Paneli" düzenlenecek.

GİF müzik öğrencilerinin dinletileri ve öğrenci eserlerinden oluşan sergi, ziyaretçilere açık olacak. Yerleşke bahçesinde kurulacak GİF Sokağı'nda ise GİF eğitim modeli ve kariyer merkezi çalışmaları tanıtılacak.

GİF Vezneciler Yerleşkesi fotoğrafçılık kulübü öğrencilerinin hazırladığı "Kadınların Objektifinden İstanbul'un Hikayesi" sergisi, cam sanatı atölyesi ve GİF Orkestrası dinletisi Safveti Paşa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Ankara'da kadın orkestrası sahne alacak

Ankara'daki GİF Yerleşkesi'nde Ebru Koyuncu yönetiminde hüsn-i hat etkinliği, Elif Özalp ve öğrencilerinin hazırladığı gravür sergisi, kahve festivali ve şeffaf baskı atölyeleri düzenlenecek. Ankara Kadın Orkestrası Meşk Ekibi ise 16 Mayıs'ta müzik dinletisi gerçekleştirecek.

Konya GİF Yerleşkesi'nde "Önce Kardeşim: Bir Yermük Çığlığı" adlı tiyatro oyunu 15 Mayıs'ta sahnelenecek. Yerleşkede tezhip, kaligrafi, ebru, takı tasarımı, ahşap boyama, kat'ı sanatı ve mini süs kabağı atölyeleri düzenlenecek.

Programın akademik bölümünde Elif Yüceer'in yöneteceği "Hidayetten Hikayeye" söyleşisi, psikolog Ayşegül Güleryüz'ün yöneteceği "Mentörler Baharda Buluşuyor" ve "Aile Akademisi: Uyanan Nesil Dirilen Gençlik" başlıklı söyleşiler yer alacak. Hacer Doğan yönetimindeki "Bir Ses Bir Nefes" müzik dinletisi ise 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Şırnak'taki GİF Silopi Yerleşkesi, sanat, müzik ve uygulamalı atölyelerden oluşan kapsamlı programıyla gençleri ağırlayacak. Yerleşkede "Çantamda Baharın İzleri" çanta tasarım atölyesi, sabun süsleme etkinliği, piyano performansı ve Nesime Güneş Tokay yönetimindeki "Bir Bahar Şarkısı" temalı işaret dili atölyesi gerçekleştirilecek.

TÜRGEV tarafından geleneksel hale getirilen "GİF Bahar Buluşmaları" kapsamındaki etkinliklere katılmak için, vakfın web sitesinde yer alan başvuru formunun doldurulması yeterli olacak.

Kaynak: AA

