Gil Tropik Fırtınası Karaya Vurmuyor

MEXICO Pasifik Okyanusu'nda oluşan Gil Tropik Fırtınası'nın karaya vurması beklenmiyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) açıklamasına göre, Meksika'nın Baja California eyaletinin güney batısında etkili olan fırtınanın açık deniz üzerinde kalması öngörülüyor.

Batı yönünde saatte 24 kilometre hızla ilerleyen Gil Tropik Fırtınası'nın karaya vurması beklenmiyor.

Daha önce saatteki hızı 72 kilometreye ulaşan fırtınanın ilerleyen günlerde batı veya kuzeybatıya doğru yön değiştirmesi bekleniyor.