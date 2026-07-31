Gina Mercimek Davasında Yeni Duruşma - Son Dakika
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Gina Mercimek Davasında Yeni Duruşma

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Yargıtay kararı sonrası yeniden görülen davada sanıklara tutuklama kararı verildi, duruşma ertelendi.

Kilis'te kaybolduktan sonra su kuyusunda ölü bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in ölümüne ilişkin, sanıklardan birine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının verildiği, diğerinin beraat ettiği dava, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından yeniden görüldü.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, kasten öldürme, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklu sanık Hüseyin Boğuç ve başka bir suçtan tutuklu Azittin Altınöz, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Önceki savunmasını tekrar eden Boğuç, suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Sanık Altınöz de suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, her iki sanık hakkında tutuklama kararı vererek duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

Duruşma sonunda maktulün avukatı Sümeyye Gökçe, gazetecilere, Yeryüzü Çocukları Derneği üyesi ve ailenin avukatları olarak süreci en başından beri takip ettiklerini söyledi.

Yürütülen yargılamada yerel mahkemenin sanıklardan biri hakkında beraat kararı vermesi ve diğerine verilen cezanın yetersiz kalması üzerine hukuki mücadele başlattıklarını belirten Gökçe, şöyle konuştu:

"Yerel mahkeme kararına itiraz ettik. Yapılan itirazlar neticesinde Yargıtay, beraat eden sanığın da cezalandırılması ve diğer sanığa verilecek cezanın en üst haddinden uygulanması gerektiğine hükmederek yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtayın bu haklı kararının ardından yeniden başlayan yargılamanın duruşması ise bugün gerçekleşti."

Gökçe, "Duruşmada kasten adam öldürme, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yargılanmakta olan her 2 sanık hakkında tutuklama kararı verildi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi." diye konuştu.

Olay

Okçular Mahallesi'nde 4 Nisan 2023'te okula giden Gina Mercimek (9), evine dönmemişti. Ailesi polise başvurmuş ve küçük kızın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Aynı sokakta bulunan Hüseyin Boğuç'a ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda kız çocuğunun cesedi bulunmuştu.

Tutuklanan sanıklardan Hüseyin Boğuç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Azittin Altınöz ise beraat etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, maktulün ailesinin itirazı üzerine yaptığı incelemede, beraat eden sanığın da cezalandırılması ve diğer sanık hakkında verilecek cezanın en üst hadden uygulanması gerektiğine hükmederek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Kaynak: AA

Yargıtay, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gina Mercimek Davasında Yeni Duruşma - Son Dakika

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