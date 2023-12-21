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Gine Bissau'da yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
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Gine Bissau'da yeni hükümet kuruldu

Gine Bissau'da dün görevden alınan Başbakan Geraldo Martins'in yerine Rui Duarte Barros getirildi. Yeni hükümet, 24 bakan ve 9 devlet sekreterinden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Embalo, darbe girişimi nedeniyle Meclis ve hükümeti feshetmişti.

Gine Bissau\'da yeni hükümet kuruldu
21.12.2023 - 21:13,
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Gine Bissau'da dün görevden alınan Başbakan Geraldo Martins'in yerine Rui Duarte Barros getirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Gine Bissau'da yeni hükümet kuruldu ve 1 hafta önce yeniden atanan ancak dün görevden alınan Martins'in yerine getirilen Barros yemin ederek göreve başladı.

Yeni hükümet, 24 bakan ve 9 devlet sekreterinden oluşuyor.

1990'ların sonunda Maliye Bakanı olarak görev yapan Barros, 2000'lerin başında geçiş hükümetinin liderliğini üstlenmişti.

Darbe girişiminden sonra parlamento feshedilmişti

Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, 1 Aralık'ta ülkesinde yaşanan darbe girişimi nedeniyle 4 Aralık'ta Meclis ve hükümeti feshetmiş, akabinde 12 Aralık'ta kurduğu yeni kabinenin başına, 8 Ağustos'tan bu yana bu görevde bulunan Martins'i yeniden getirmişti.

Başkent Bissau'nun güneyinde ve Santa Luzia bölgelerindeki kışlalara yakın noktalarda, 1 Aralık sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuştu.

Özel Kuvvetler ile Ulusal Muhafız üyeleri arasında çatışma çıkmış ve Özel Kuvvetler sükuneti sağlamıştı.

Olaylar, Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Kamu Maliyesinden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Monteiro'nun bir gün önce Ulusal Muhafız üyeleri tarafından polis gözetiminde alındıktan sonra bilinmeyen bir yere götürülmesinin ardından yaşanmıştı.

Seidi ve Monteiro, "devlet fonlarından 10 milyon doları zimmetlerine geçirdikleri" iddiasıyla gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmıştı.

Gine Bissau, 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir dizi darbe ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Kaynak: AA
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