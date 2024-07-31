Gine'de eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara'ya 20 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Gine'de eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara'ya 20 yıl hapis cezası

Gine'de 2009'daki stadyum katliamında rolü olduğu gerekçesiyle eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara'ya 'insanlığa karşı suç işlemekten' 20 yıl hapis cezası verildi. Camara'nın cumhurbaşkanlığı döneminde görev yapan 9 sanık da 10 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Dönemin Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Bakanı Claude Pivi ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Katliamın yıl dönümü olan 28 Eylül 2022'de başlayan dava, Gine'de tarihi bir öneme sahiptir.

31.07.2024 23:07
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Gine'de eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara'ya, 2009'daki stadyum katliamındaki rolü nedeniyle "insanlığa karşı suç işlemekten" 20 yıl hapis cezası verildi.

Askeri darbeyle 2008'de başa geçen ve 2009'daki stadyum katliamının sorumlularından gösterilen eski Cumhurbaşkanı Camara ve 9 sanık, başkent Konakri'de karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Camara, "insanlığa karşı suç işlemekten" suçlu bulunarak, 20 yıl hapse mahkum edildi.

Duruşmada hazır bulunan ve Camara'nın cumhurbaşkanlığı döneminde çeşitli görevlerde bulunan 9 sanık da 10 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

4 Kasım 2023'te hapishaneden firar eden ve yargılamasına gıyaben devam edilen dönemin Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Bakanı Claude Pivi'ye ise ömür boyu hapis cezası verildi.

Gine'de "tarihi" olarak değerlendirilen ve yakından takip edilen dava, katliamın yıl dönümü 28 Eylül 2022'de görülmeye başlanmıştı.

Savcılık, Camara için müebbet hapis talebinde bulunmuştu.

Konakri'de, 28 Eylül 2009'da bir stadyumda toplanan on binlerce kişi, o dönem ülkeyi yöneten Camara'ya, bir sonraki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması çağrısı yapmıştı.

Güvenlik güçlerinin kalabalığa müdahalesi sonucu yaşanan izdihamda 157 kişi yaşamını yitirmiş, en az 109 kadının da tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı.

Camara, 23 Aralık 2008'de askeri darbeyle başa gelmiş ve 3 Aralık 2009'a kadar yönetimde kalmıştı.

Kaynak: AA

Eylül, Gine, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gine'de eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara'ya 20 yıl hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gine'de eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara'ya 20 yıl hapis cezası - Son Dakika
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