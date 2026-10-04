Gine'de törenle karşılanan Çin hastane gemisi Konakri'ye ilk kez ulaştı - Son Dakika
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Gine'de törenle karşılanan Çin hastane gemisi Konakri'ye ilk kez ulaştı

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Gine\'de törenle karşılanan Çin hastane gemisi Konakri\'ye ilk kez ulaştı
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Çin donanmasına ait Auspicious Ark hastane gemisi, Gine'nin başkenti Konakri'ye ulaşarak ülkeye ilk hastane gemisi ziyaretini gerçekleştirdi. Gemi ana platformunda sağlık hizmeti verecek, eğitim ve sağlık ekipleri de Çin-Gine Dostluk Hastanesi'ni ziyaret edecek.

KONAKRİ, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanmasına ait Auspicious Ark (Uğurlu Gemi) adlı hastane gemisi, dostluk ziyareti gerçekleştirmek ve sağlık hizmetleri sunmak üzere Gine'nin başkenti Konakri'ye ulaştı. Bu, Çin donanmasına ait bir hastane gemisinin Gine'ye yaptığı ilk ziyaret oldu.

"2026 Uyum Görevi" kapsamında görev yapan hastane gemisi cumartesi günü yerel saatle 19.00 sularında Konakri Limanı'na yanaştı.

Gemiyi limanda Gine hükümeti ve ordusundan yetkililer, askeri personel, Çin'in Gine Büyükelçiliği askeri ataşesi ve büyükelçilik personeli, yerel halk ile ülkedeki Çin topluluğu ve Çinli şirketlerin temsilcileri karşıladı.

Tören sırasında Çin'in ve Gine'nin ulusal bayrakları geminin gönderine çekildi, Gine askeri bandosu limanda performans sergiledi ve izlemeye gelen insanlar iki ülkenin bayraklarını salladı.

Geminin demirlemesinin ardından samimi ve coşkulu bir atmosferde Gine askeri bandosu karşılama müzikleri çaldı ve bölge sakinleri geleneksel Çin aslan dansı performansı sergiledi.

Daha sonra Çin'in Gine Büyükelçisi, askeri ataşesi ve büyükelçilik personelinin eşliğinde hastane gemisine çıkarak gemiyi gezen Gine hükümeti ve ordusu yetkilileri, görev personelinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında görev komutanının Gineli askeri yetkililerle görüşmeler yapacağı bildirildi.

Hastane gemisi, ana platformunda sağlık hizmetleri sunacak. Ayrıca eğitim ve sağlık ekipleri de akademik etkileşimlerde bulunmak ve tıbbi danışmanlık ve tedavi hizmetleri sunmak üzere Çin-Gine Dostluk Hastanesi'ni ve bir askeri kampı ziyaret edecek.

Görev kapsamında gemide bir resepsiyon düzenlenmesi ve personel temsilcilerinin kültürel etkileşimlerde bulunmak üzere Konakri Üniversitesi bünyesindeki Konfüçyüs Enstitüsü'nü ziyaret etmesi de planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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