Giora Eiland: Hamas Savaşı Kazandı

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İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, savaşın bittiğini, Hamas'ın kazandığını ve İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellediğini söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından "Maariv" gazetesine değerlendirmelerde bulunan Eiland, "Hamas kazandı, sadece hedeflerine ulaşmakla kalmadı, hedeflerimize ulaşmamızı da engelledi." dedi.

Eiland, "Savaş sona erdi ve devam etmeyecek. Bu savaş İsrail'in Gazze'deki sefil başarısızlığıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin kuzeyindeki sıkı kuşatma ve buradaki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"nın fikir babası kabul edilen Eiland, şunları kaydetti:

"Bu savaş çok basit bir nedenden dolayı bir başarısızlıktır; kendi bakış açısına göre Hamas, yalnızca İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellemeyi başarmakla kalmadı aynı zamanda hedeflerine ulaşarak kazandı ve (Gazze'de) yönetimi elinde tuttu."