Giresun'a 150 Yataklı Yeni Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yapılacak - Son Dakika
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Giresun'a 150 Yataklı Yeni Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yapılacak

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'a 150 yataklı yeni göğüs hastalıkları hastanesi yapılacağını duyurdu. Yapılacak hastanenin daha modern ve nitelikli sağlık hizmeti sunacağı belirtildi.

20.08.2024 14:47
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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'a 150 yataklı yeni göğüs hastalıkları hastanesi yapılacağını bildirdi.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde, bakanlık görevlilerinin kente gelerek 1959'da 7 bin metrekare üzerine bölge dal hastanesi olarak kurulan Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde inceleme yaptıklarını vurguladı.

Temür, inceleme sonucunda hastanenin nitelikli sağlık hizmeti veremediği için yıkılarak yerine 150 yataklı, içerisinde tek ve çift kişilik nitelikli hasta odaları bulunan, 1, 2 ve 3. seviye yoğun bakım servisleri olan, poliklinik odaları, tomografi cihazı ve benzeri donanımlarla daha modern bir hastane yapılmasının uygun görüldüğünün altını çizdi.

Projeyi yakından takip ettiklerine dikkati çeken Temür, "Bakanlığımızla sürekli koordineli şekilde hareket ediyoruz. İnşallah yakın zaman içinde Sayın Bakanımızın destekleriyle ilimize daha modern bir Göğüs Hastalıkları Hastanesi kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'a 150 Yataklı Yeni Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'a 150 Yataklı Yeni Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yapılacak - Son Dakika
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