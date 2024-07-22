Giresun Adası'na çevre düzenleme projesi - Son Dakika
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Giresun Adası'na çevre düzenleme projesi

Giresun Adası, bölge turizmine kazandırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çevre düzenleme projesi gerçekleştirilecek. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, adada incelemelerde bulundu. Adanın turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Serdengeçti, Giresun Adası'nın turizme açılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti. Proje kapsamında adaya iskele yapılacak, yürüyüş yolları düzenlenecek ve doğal dokuya uygun üniteler inşa edilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projeyi iki ay içinde ihaleye çıkaracağı bildirildi.

22.07.2024 14:21
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Giresun Adası'nın, bölge turizmine kazandırılması çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adada çevre düzenleme projesi gerçekleştirilecek.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Adası'nda incelemelerde bulundu.

Serdengeçti, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, adanın, Giresun için büyük bir öneminin bulunduğunu söyledi.

Adanın, önemli turizm destinasyonu olduğuna vurgu yapan Serdengeçti, "Adamız Giresun'a ayrı bir güzellik katıyor. Giresun Adası'nın turizme açılması için çalışmalar başlatılıyor. Giresun'a, bölgemiz turizmine büyük bir canlılık katacaktır. Bu noktada çok önemsiyoruz. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ise, Karadeniz'in incisi Giresun Adası'nın turizme kazandırılması için KÜltür ve Turizm Bakanlığı tarafından proje hazırlandığını söyledi.

Temür, adaya iskele yapılacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Adanın gezilebilmesi için yürüyüş yolları düzenlenecek. çevre düzenlemesi kapsamında seyir terası, oturma grupları, banklar, ahşap çöp kovaları gibi doğal dokuya uygun üniteler yapılacaktır. Bu proje ile Giresun adası turizme kazandırılarak şehrimize katma değer sağlayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanımızdan bu projenin iki ay içinde ihaleye çıkacağı sözünü aldık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Adası'na çevre düzenleme projesi - Son Dakika

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