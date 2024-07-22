Giresun Adası'na çevre düzenleme projesi

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Giresun Adası'nın, bölge turizmine kazandırılması çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adada çevre düzenleme projesi gerçekleştirilecek.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Adası'nda incelemelerde bulundu.

Serdengeçti, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, adanın, Giresun için büyük bir öneminin bulunduğunu söyledi.

Adanın, önemli turizm destinasyonu olduğuna vurgu yapan Serdengeçti, "Adamız Giresun'a ayrı bir güzellik katıyor. Giresun Adası'nın turizme açılması için çalışmalar başlatılıyor. Giresun'a, bölgemiz turizmine büyük bir canlılık katacaktır. Bu noktada çok önemsiyoruz. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür ise, Karadeniz'in incisi Giresun Adası'nın turizme kazandırılması için KÜltür ve Turizm Bakanlığı tarafından proje hazırlandığını söyledi.

Temür, adaya iskele yapılacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Adanın gezilebilmesi için yürüyüş yolları düzenlenecek. çevre düzenlemesi kapsamında seyir terası, oturma grupları, banklar, ahşap çöp kovaları gibi doğal dokuya uygun üniteler yapılacaktır. Bu proje ile Giresun adası turizme kazandırılarak şehrimize katma değer sağlayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanımızdan bu projenin iki ay içinde ihaleye çıkacağı sözünü aldık."