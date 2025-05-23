Giresun Aksu Festivali'nde Solo Türk Gösterisi Büyüledi

(GİRESUN) - Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında, Solo Türk'ün Giresun'da yaptığı gösteri izleyenleri hayran bıraktı.

Uluslararası Giresun Aksu Festivali, Solo Türk'ün gösterisine ev sahipliği yaptı. Gemilerçekeği Mahallesi Botanik Park başta olmak üzere Kale ve sahil boyunda toplanan vatandaşlar, gösteriyi keyifle takip etti.

F-16 savaş uçağıyla yapılan alçak uçuşlar, dönüşler ve hızlı geçişlerle büyük heyecan yaratan gösteri izleyenlerde büyük hayranlık uyandırdı.

Gösteriyi, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve Vali- Mülkiye Başmüfettişi Ali Mantı da izledi.

Bu arada, Samsun'dan gelen ve gösteride görevli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Belediye Başkanı Fuat Köse'yi makamında ziyaret etti. Başkan Köse, misafirleriyle yakından ilgilenip çeşitli hediyeler verdi.