Giresun Aksu Festivali\'nde Yabancı Dans Toplulukları Ağırlanıyor

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali dolayısıyla yurt dışından gelen dans topluluklarını ağırladı.

Bu yıl 48'incisi düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında kente gelen yabancı ülkelerin halk dansları toplulukları, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret etti. Ukrayna, Gürcistan ve Kolombiya ekiplerinin ziyaretinde samimi diyaloglar kuruldu ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, festivalin Giresun'un tanıtımında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ekiplerin festivale zenginlik kattığını dile getiren Başkan Köse, halk oyunları ekiplerinin festivalin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, festivale katılan ekipleri kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Konuk ekipler de Giresunluların ilgi, alaka ve misafirperverliğine hayranlıklarını anlattı.

Köse, ziyarete ilişkin, "Yaşamış olduğunuz Ukrayna- Rusya savaşının bir an önce bitmesini diliyorum. Her zaman için savaşa hayır diyoruz ve barış destekçisiyiz. Bu şartlar altında davetimizi kırmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ukrayna ekibi sözcüsü ise bu dileğinden dolayı Başkan Köse'ye teşekkür ederek, aynı zamanda kendilerinin Giresun'da çok iyi ağırlandığını ve önümüzdeki yıl yine gelmek istediklerini söyledi.