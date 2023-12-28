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Giresun'un Alucra ilçesinde Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'un Alucra ilçesinde Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü düzenlendi

Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu tarafından Alucra Şehitliği'nde düzenlenen etkinlikte, Sarıkamış ve Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için dua edildi. Katılımcılar, şehit askerlerin fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla ilçe meydanına kadar yürüdü. Kaymakam Muhammet Cengiz, etkinliğin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve çorba ikramıyla sona erdi.

Giresun\'un Alucra ilçesinde Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü düzenlendi
28.12.2023 - 10:48,  Güncelleme: 10:50
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Giresun'un Alucra ilçesinde, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulunca Alucra Şehitliği'nde organize edilen etkinlik, Sarıkamış'ta ve Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için dua edilmesiyle başladı.

Katılımcılar, ellerinde şehit askerlerin fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla ilçe meydanına kadar yürüdü.

Kaymakam Muhammet Cengiz, etkinliğin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve katılımcılara çorba ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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