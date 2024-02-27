Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projelerini tanıttı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projelerini tanıttı

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, projelerini tanıttı

Giresun Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, 5 yıllık görev süresince yapılan hizmetlerle Giresun'a değer kattığını ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Şenlikoğlu, gerçekleştirilen çalışmaların maliyetinin 6 milyar lirayı bulduğunu belirtti ve gelecek dönemde hayata geçirilecek projeleri açıkladı.

27.02.2024 15:38
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Giresun Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, projelerini kamuoyuna tanıttı.

Şenlikoğlu, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, 5 yıllık görev süresince yapılan hizmetlerle Giresun'a çok büyük değer kattığını, şehrin çehresini değiştirdiğini söyledi.

Vatandaşların faydasına olacak çalışmaları gerçekleştirme gayretinde olduklarını aktaran Şenlikoğlu, "Göreve gelirken sözünü verdiğimiz projelerin yüzde 75'ini gerçekleştirdik. Kalan yüzde 25'inin çalışmaları ise devam ediyor." dedi.

Şenlikoğlu, kentte kamu yatırımlarıyla birlikte yapılan hizmetlerin maliyetinin 6 milyar lirayı bulduğuna işaret etti.

Görev süresinde 100 projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Şenlikoğlu, yeni projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Giresun Marina Park 42, şehirlerarası otobüs terminali, Cin Ahmet pazar alanı, valilik köprülü kavşak, Sanayi sitesi çevre düzenlemesi, Gedikkaya cam teras projeleri hayata geçirilecek. Yine teleferik projemiz tamamlanacak. Teyyaredüzü Mahallesi'nde balıkçı barınağı yapılacak. Çıtlakkale Mahallesi'nde deniz dolgusuyla yeşil alan kazandırılacak. Mahalle kreşleri kurulacak. Gazi Caddesi'nde yeniden düzenleme gibi bir çok proje tamamlanacak."

Kaynak: AA

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