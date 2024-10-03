Giresun Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Fındık Pazarı mevkiinde bulunan esnafı ziyaret eden Köse, "Esnafımız bizim için çok önemli. Onların sorunlarını çözmek ve Giresun'un kalkınması için birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Ziyaretinde esnafa bol kazançlar dileyen Başkan Köse, Giresun'un ekonomik kalkınması için esnafın görüşlerinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Köse, "Yerel ekonominin can damarı esnafımızdır. Onların sorunlarını ve önerilerini dinlemek, çözümler geliştirmek için buradayız. Esnafımız bizim için çok önemli. Onların sorunlarını çözmek ve Giresun'un kalkınması için birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Köse, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da selamlaşarak sohbet etti.