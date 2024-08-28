Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, fındık üreticilerini ziyaret etti

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehrin kıyı şeridinde fındık kurutan üreticileri ziyaret etti. Köse, "Üreticiye hak ettiği değer verilmelidir. Bizler yerel yönetimler olarak elimizden geleni yaptık yine yapacağız. Bu konuda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, fındık kurutan üreticileri ziyaret etti. Ziyareti sırasında üreticilerin taleplerini ve şikayetlerini dinleyen Başkan Köse, fındık fiyatlarının beklenen seviyenin altında kaldığına dikkat çekti.

Belediye Başkanı Köse, "Fındık Karadeniz'in can damarı, ancak üreticinin emeğinin karşılığını alamadığı bir gerçektir. Üreticiye hak ettiği değer verilmelidir. Bizler yerel yönetimler olarak elimizden geleni yaptık yine yapacağız. Bu konuda sesimizi duyurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda üreticilerle hatıra fotoğrafı çektiren Köse, kendilerine her zaman kapılarının açık olduğunu belirtti.

Köse, fındık üreticilerine yanında getirdiği simit, meyve suyu, su ve çaydan ikram ederken; küçük çocuklara da Başkan Köse'ye Giresunspor forması hediye etti.