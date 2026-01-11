Giresun Belediye Başkanı Köse, Kentteki Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Giresun Belediyesi'ne ait Kale Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekli programda gazetecilerle buluşan Köse, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı. Programa Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Bissenova da katıldı.

Programda Köse, basının demokratik toplumlar için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak, doğru ve tarafsız haberciliğin kamuoyunun bilgilendirilmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Yerel basının kentlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Köse, Giresun'da görev yapan basın mensuplarının özverili çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

Basının toplumun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğinin altını çizen Köse, gazetecilerin zor şartlar altında fedakarca çalıştığını dile getirerek, Giresun basınına emekleri dolayısıyla teşekkür etti. Buluşmada gazetecilerle sohbet eden Köse, belediye olarak her zaman basın mensuplarının yanında olduklarını söyledi.

Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram da Gazeteciler Derneği adına Köse'ye teşekkür plaketi takdim etti.