Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: "Şükürler Olsun Ki Hastanedeki Yoğun Bakım Sürecimi Sağlıklı Bir Şekilde Tamamladım"
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: "Şükürler Olsun Ki Hastanedeki Yoğun Bakım Sürecimi Sağlıklı Bir Şekilde Tamamladım"

20.02.2026 17:11  Güncelleme: 18:30
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada hastanedeki yoğun bakım sürecini sağlıklı bir şekilde tamamladığını belirtti. İlgi ve desteklerinden dolayı tüm hayranlarına teşekkür etti.

(ANKARA) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, sağlık durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Şükürler olsun ki hastanedeki yoğun bakım sürecimi sağlıklı bir şekilde tamamladım. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine istirahat etmek için taburcu edilmiş bulunuyorum. Bu zorlu süreçte göstermiş olduğunuz ilgi, dualarınız ve güzel temennileriniz bana büyük bir güç verdi. Dünyanın dört bir yanından ilettiğiniz mesajlar ve telefonlar kalbimi ısıttı, moralimi yükseltti. Her birinize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşım yaptı. Köse şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki hastanedeki yoğun bakım sürecimi sağlıklı bir şekilde tamamladım. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine istirahat etmek için taburcu edilmiş bulunuyorum. Bu zorlu süreçte göstermiş olduğunuz ilgi, dualarınız ve güzel temennileriniz bana büyük bir güç verdi. Dünyanın dört bir yanından ilettiğiniz mesajlar ve telefonlar kalbimi ısıttı, moralimi yükseltti. Her birinize gönülden teşekkür ediyorum."

İlk andan itibaren yanımda olan; Kent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Taner Yazıcı'ya, Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hasan Saim Özturhan'a, Ada Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Hasan Yılmaz'a, Ada Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Uçar'a, Ada Hastanesi Başhekimi Dr. Cenap Damcı'ya, Ada Hastanesi ve Kent Hastanesi yönetim kurullarına, yoğun bakım personeline ve emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Kaynak: ANKA

Fuat Köse, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:05
