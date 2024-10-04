Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Hayvanları Koruma Günü'nde Barınak Ziyareti Gerçekleştirdi

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Köse, "Hayvanlar da bizim bir parçamız. Onların korunması ve sağlıklı bir şekilde yaşamaları için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Başkan Köse, Hayvanları Koruma Günü'nde Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı'nı gezdi. Barınağın can dostların güvenli yuvası olduğunu ve sahipsiz hayvanların burada şifa bulduğunun altını çizen Başkan Köse, "Hayvanlar da bizim bir parçamız. Onların korunması ve sağlıklı bir şekilde yaşamaları için elimizden geleni yapmalıyız. Bu özel günde, hayvanların yaşam koşullarına dikkat çekmek ve onlara sahip çıkmak için bir araya geldik. Herkesin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.

Köse, tüm vatandaşları hayvanlara sahip çıkmaya ve barınaktaki hayvanları sahiplenmeye davet etti. Ziyarette ayrıca, Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından can dostlara mama dağıtıldı.

Köse, barınak ziyaretinin yanı sıra minik öğrenciler ve öğretmenleriyle de Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.