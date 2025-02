Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İBB Başkanı İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Güncel

(İSTANBUL) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Köse ile Başkan İmamoğlu'nun bir araya geldiği buluşmada, iki başkanın fikir alışverişinde bulunduğu, Köse'nin, Giresun Belediyesi'nin 11 aylık çalışmalarına ilişkin İmamoğlu'na bilgi verdiği belirtildi.

Başkan Köse, ziyarete ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Belediyemizin daha dirençli bir hale gelmesi açısından Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızla verimli bir görüşme yaptık. Kendisinin tecrübelerinden ve desteklerinden Giresun Belediyesi olarak faydalanıyoruz, faydalanmaya da devam edeceğiz. Başkanımız her zaman bizim yanımızda. Her ziyarette olduğu gibi bu ziyaretimizde de bizlere karşı gösterdiği yakın ilgi, alaka ve nazik misafirperverliği ve iktidarın kendisine karşı uyguladığı ağır baskı altında dahi desteğini bizlerden esirgemeyen Ekrem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu zorlu süreçte, her zaman olduğu gibi Başkanımızın yanında olduğumuzu da kendisine ifade ettim."

Ekrem İmamoğlu da Başkan Köse'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İstanbul'da 485 bin Giresunlu hemşehrimiz yaşıyor. Bizler zaten her gün Giresunlular ile birlikteyiz, çok yakın çalışma arkadaşlarımız var. Dolayısıyla Giresun'un bizim kalbimizde farklı bir yeri var. Her zaman yanındayız. Giresun Belediyesi'ne ve Fuat Köse Başkanımıza verdiğimiz desteğimiz devam edecektir" diye konuştu.

Ziyarette, İmamoğlu, Köse'ye kravat, Köse de İmamoğlu'na şal ve kravat hediye etti.