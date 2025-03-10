Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse İftar Sofralarında Vatandaşlarla Buluştu

(GİRESIN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Kalesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Kalesi'nde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldi. Köse, ziyaret ettiği iftar sofralarında vatandaşlara sohbet edip "Afiyet olsun" dileklerinde bulundu. Köse, kale için kendisine iletilen istek ve önerilerini dikkatle dinledi.

"Bu güzel günleri paylaşmak bizler için çok anlamlı"

Birlik beraberlik vurgusu yapan Köse, "Ramazan ayı sadece oruç tutmanın ötesinde, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiği bir aydır. Hep birlikte iftar sofralarında buluşmak, bu güzel günleri paylaşmak bizler için çok anlamlı. Arkadaş grupları ve aileler şehrimizin seyir terası kalemizde her yıl olduğu gibi bu yılda kendi hazırladıkları yiyeceklerle oruçlarını açıyorlar. Soğuk havaya rağmen bu etkinliği uyguluyorlar" diye konuştu.

Vatandaşlar ise Köse'nin ziyaretinden dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirerek, kalede oruç açmanın kendileri için farklı bir anlam taşıdığını belirtti.