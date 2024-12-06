Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İzmir'deki Turizm Fuarı'na Katıldı

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı'na katıldı. Başkan Köse, "Giresun'umuzun turizmde hak ettiği değeri alabilmesi adına sürdürülebilir kalkınma ve iş birliğini teşvik eden projelerimizi turizm sektörünün paydaşlarıyla konuştuk" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen TTI İzmir Uluslararası Turi Fuar ve Kongresi ile TTI Health İkinci Sağlık Turizmi Fuarı açılışına katıldı.

"Projelerimizi turizm sektörünün paydaşlarıyla konuştuk"

Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun'un da bir turizm kenti olduğunun altını çizerek, "18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde turizm ve ticaret sektörünün değerli paydaşlarıyla bir araya gelme fırsatı yakaladık. Giresun'umuzun turizmde hak ettiği değeri alabilmesi adına sürdürülebilir kalkınma ve iş birliğini teşvik eden projelerimizi turizm sektörünün paydaşlarıyla konuştuk. İzmir ilimizdeki bu önemli organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) desteğiyle İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen etkinlik, dünya genelinden turizm profesyonellerini bir araya getiriyor.