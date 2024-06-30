Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kent Konseyi'nde birlik vurgusu yaptı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kent Konseyi'nde birlik vurgusu yaptı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kent Konseyi'nin 11. Olağan Genel Kurulu'nda birlik ve ortak akıl vurgusu yaparak, Giresun'un gelişimi için herkesle müzakereye hazır olduklarını belirtti.

30.06.2024 12:18  Güncelleme: 15:55
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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kent Konseyi'nin 11. Olağan Genel Kurulu'nda "Birlikte seçildik, birlikte belediyemizi yöneteceğiz. Biz Giresun birlikteliğini oluşturmak için yola çıktık. Bizler bir olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur ve alamayacağımız hiçbir hizmet yoktur" diye konuştu.

Kent Konseyi'nin 11. Olağan Genel Kurulu'nda tek liste ile girilen seçimde başkan olan İsmail Cem Feridunoğlu ve yönetimini tebrik eden Başkan Köse, ortak akla vurgu yaptı. Kentin gelişimi için herkesle müzakereye hazır olduğunu kaydeden Köse, şunları söyledi:

"Bu konuda biz her zaman hazırız. Burada parti ayrımı yok. Giresun için ortak akıl var. Biz çok önemli bir farkla seçildik. Hemşehrilerimizin bizden beklentisini çok iyi biliyorum. Herkese yakışır bir başkanlık sergilemek istiyorum. Herkesin gönlünü hoş tutmak bu açıdan bizler için çok önemli. Yola çıkarken hep söylediğimiz bir şey vardı. Herkesin başkanı olacağım demiştim, o yoldan ilerliyorum. Burası çok önemli. Ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan burada parti ismi söylemek istemiyorum ama tüm siyasi partilerin görüş ve fikirlerine saygı duyacağımızı vurgulamıştık. Birlikte seçildik, birlikte belediyemizi yöneteceğiz. Biz Giresun birlikteliğini oluşturmak için yola çıktık. Bizler bir olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur ve alamayacağımız hiçbir hizmet yoktur. Bunun tek koşulu birlik olmaktır. Ben kendime Giresun Belediye Başkanı olarak bu misyonu yükledim. Bugün 11'incisini gerçekleştirdiğimiz Genel Kurul'da Kent Konseyi'nin de siyasi ayrım ortaya koymadan kucaklayıcı bir genel kurul oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yeni başkanımız ve yönetimle birlikte şehrimize hizmet edecek yeni bakış açıları olsun, yeni vizyonlar olsun her türlü fikre açığız. Bu zamana kadar Kent Konseyi'nde başkanlık yapmış tüm başkanlarımıza, Kerim Aksu'ya, Uğur Karaibrahimoğlu'na, Muharrem Apaydın'a, Mürşit Gürel'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Cumhuriyetimiz kurulduğu günden beri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemize ve şehrimize hizmet eden gelmiş geçmiş bütün büyüklerimize saygılar sunarım. Kongremiz şehrimize, insanımıza, çocuklarımıza ve kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kent Konseyi'nde birlik vurgusu yaptı - Son Dakika

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