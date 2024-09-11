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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, her iki belediyenin çalışmaları ve belediyecilik üzerinde konuşularak fikir alışverişinde bulunuldu.

Şişli Belediye Başkanı Şahan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Fuat Köse'ye teşekkür ederek, Giresun Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi. Köse ise nazik ev sahipliği ve misafirperliğinden dolayı Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a teşekkür ederek kendisini Giresun'a davet etti.

Belediye Başkanı Fuat Köse, Şişli Belediyesi'ne ait Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'ni de ziyaret etti ve anı odası içerisinde bulunan değerli eşyaları inceledi.