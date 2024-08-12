Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ağırladı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ağırladı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Uluslararası Kümbet Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü misafir etti. İki belediye arasındaki iş birliği üzerinde duruldu ve Giresun'un kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Başkanlar, Giresun Kalesi'ni ziyaret etti.

12.08.2024 11:22  Güncelleme: 11:42
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ağırladı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Uluslararası Kümbet Kültür ve Sanat Festivali kapsamında şehre gelen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü misafir etti. Köse görüşmede, iki belediye arasındaki iş birliği üzerinde durarak, kentin kültürel ve doğal güzelliklerini tanıttı. Görüşmenin ardından, Başkan Köse ve Başkan Bingöl, Giresun Kalesi'ni ziyaret etti.

Fuat Köse, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Tuzla'nın değerli Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü Giresun'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Değerli başkanımız her fırsatta Giresunlu hemşehrilerimizin olduğu her yere yetişmeye çalışıyor. Ziyareti ve ilgisi için çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Giresun ile gönül köprümüz var"

Başkan Eren Ali Bingöl, "Ortak evimiz Tuzla'mızdaki pek çok Giresunlu komşumuz gibi, bizlerin de Giresun ile gönül köprüsü var. Bu köprüyü sağlamlaştırmak üzere Giresun Belediye Başkanımız Fuat Köse ile bir araya geldik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ağırladı - Son Dakika
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