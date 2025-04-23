Giresun Belediye Başkanı Koltuğunu Öğrenciye Devretti

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu temsili olarak ilkokul öğrencisi Feyzan Hancı'ya devretti.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bayramın anlamını pekiştirmek ve çocuklara olan değeri vurgulamak için koltuğunu bir öğrenciye devretti.

Çotanak İlkokulu öğrencisi Feyzan Hancı bir süre Belediye Başkanı Köse'nin başkanlık rolünü üstlenerek belediye yönetiminde söz sahibi oldu. Aynı okul öğrencisi Mert Emir Kadıoğlu ise Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Makam koltuğuna oturmasının ardından ilk talimatını vermek için Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Cebecioğlu'nu arayan Feyzan Hancı okulunun bahçesine peyzaj düzenlemesi isterken, Zabıta Müdürü Zafer Akgün'den de okulun önüne ışıklı yaya geçidi talebinde bulundu.

Öğrenciler Belediye Başkanı Fuat Köse'ye çiçek verirken, Başkan Köse de kendilerine zeka oyunu takımı hediye etti.