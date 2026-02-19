Giresun Belediye Başkanı Köse'den Osmaniye Mahallesi'ne Ziyaret - Son Dakika
Giresun Belediye Başkanı Köse'den Osmaniye Mahallesi'ne Ziyaret

19.02.2026 09:55  Güncelleme: 10:59
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Osmaniye Mahallesi ziyaretinde sorunları muhtarla birlikte yerinde tespit etti, hızlı çözüm için talimat verdi.

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Osmaniye Mahallesi ziyaretinde sorunları muhtarla birlikte yerinde tespit etti, hızlı çözüm için talimat verdi.

Köse, mahalle ziyaretleri kapsamında Osmaniye Mahallesi'nde kapsamlı incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Canel Ülgen ile birlikte sokak sokak gezen Köse'ye, Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

İncelemelerde altyapıdan yol durumuna, çevre düzenlemelerinden korkuluk ihtiyaçlarına kadar birçok konu detaylı şekilde ele alındı. Özellikle Hasan Vehbi Sokak, Sündüz Sokak ve Şehit Durdun Öz Sokak'ta yoğunlaşan saha çalışmalarında, mahallede yapılması gerekenler yerinde değerlendirildi.

Birim yetkililerinden de bilgi alan Köse, tespit edilen eksikliklerin kısa sürede giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini de dinleyen Köse, belediyecilik anlayışlarının temelinde sahada olmak ve sorunları kaynağında çözmek olduğunu vurguladı.

Her mahallede ihtiyaçları yerinde belirleyerek kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edeceklerini dile getiren Köse, Osmaniye Mahallesi'ndeki çalışmaların hızlıca planlanacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediye Başkanı Köse'den Osmaniye Mahallesi'ne Ziyaret

