Giresun Belediye Başkanı Köse: "Şehitlerimizin Bizlere Emaneti Olan Ailelerinin Her Zaman Yanındayız"

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehit Zafer Konak'ın ailesini evlerinde ziyaret etti. Köse, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman yanındayız. Onların acısı bizim acımızdır" dedi.

2005 yılında Elazığ'da vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Zafer Konak'ın ailesine gerçekleştirilen ziyarette duygusal anlar yaşandı. Ziyaret sırasında şehit ailesiyle yakından ilgilenen Başkan Köse ve eşi Nalan Köse; ailenin acısını paylaşırken, buluşmada şehidin hatırası bir kez daha yad edildi.

Başkan Köse, şehitlerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman yanındayız. Onların acısı bizim acımızdır. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizi asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Şehit ailesi ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmayan Köse ve eşine teşekkür etti.