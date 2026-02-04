Giresun Belediye Başkanı Köse'den Teyyaredüzü Mahallesi'nde Pazar Ziyareti

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Teyyaredüzü Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Köse, CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük ile birlikte Teyyaredüzü Mahallesi'nde gerçekleştirdiği pazar ziyaretinde tezgahları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu; alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sırasında esnafın talep ve önerilerini dinleyen Köse, pazar yerlerinin hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli alanlar olduğunu belirtti. Köse, vatandaşların uygun fiyatla ürüne ulaşabilmesi ve esnafın daha iyi şartlarda satış yapabilmesi için belediye olarak gerekli destekleri sürdürdüklerini dile getirdi.

Pazar esnafı, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, sorunlarını doğrudan iletme fırsatı bulduklarını söyledi. Vatandaşlar da Köse'ye pazarda yaptığı inceleme ve sohbetten dolayı teşekkür ederek, pazar alanında gözlemledikleri eksiklikleri dile getirme fırsatı buldu.

Köse, mahalle ziyaretleri ve esnaf buluşmalarının devam edeceğini belirterek, kentin her noktasında vatandaşlarla temas halinde olmaya önem verdiklerinin altını çizdi.