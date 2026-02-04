Giresun Belediye Başkanı Köse'den Teyyaredüzü Mahallesi'nde Pazar Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun Belediye Başkanı Köse'den Teyyaredüzü Mahallesi'nde Pazar Ziyareti

04.02.2026 14:41  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Teyyaredüzü Mahallesi'nde her çarşamba kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan, pazar yerlerinin önemine vurgu yaparak belediyenin desteklerini sürdüreceğini belirtti.

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Teyyaredüzü Mahallesi'nde çarşamba günleri kurulan semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Köse, CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük ile birlikte Teyyaredüzü Mahallesi'nde gerçekleştirdiği pazar ziyaretinde tezgahları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu; alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sırasında esnafın talep ve önerilerini dinleyen Köse, pazar yerlerinin hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli alanlar olduğunu belirtti. Köse, vatandaşların uygun fiyatla ürüne ulaşabilmesi ve esnafın daha iyi şartlarda satış yapabilmesi için belediye olarak gerekli destekleri sürdürdüklerini dile getirdi.

Pazar esnafı, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, sorunlarını doğrudan iletme fırsatı bulduklarını söyledi. Vatandaşlar da Köse'ye pazarda yaptığı inceleme ve sohbetten dolayı teşekkür ederek, pazar alanında gözlemledikleri eksiklikleri dile getirme fırsatı buldu.

Köse, mahalle ziyaretleri ve esnaf buluşmalarının devam edeceğini belirterek, kentin her noktasında vatandaşlarla temas halinde olmaya önem verdiklerinin altını çizdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Fuat Köse, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Köse'den Teyyaredüzü Mahallesi'nde Pazar Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

14:46
25 yıldır Beşiktaş’ın her maçını tek tek not ediyor
25 yıldır Beşiktaş'ın her maçını tek tek not ediyor
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:01:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Köse'den Teyyaredüzü Mahallesi'nde Pazar Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.