Giresun Belediye Başkanı Köse, Üniversite Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında belediye tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hizmete sunulan Bizim Ev'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fuat Köse, Bizim Ev'i ziyaret ederek öğenciler ile bir araya geldi. Üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba ikramının yapıldığı merkezde öğrencilere çorba servis eden Başkan Köse, onların talep ve önerilerini dinledi.

Gençlere yönelik sosyal projelere önem verdiklerini belirten Başkan Köse, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Köse, "Gençlerimizin kendilerini yalnız hissetmemesi, sıcak bir ortamda buluşup sosyalleşebilmesi bizim için çok önemli. 'Bizim Ev' projesiyle öğrencilerimize hem destek oluyor hem de dayanışmayı güçlendiriyoruz" dedi.

Öğrenciler ise sağlanan hizmetten duyulan memnuniyeti dile getirerek, Başkan Köse ve belediye yetkililerine teşekkür etti.