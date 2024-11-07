Giresun Belediye Başkanı Temizlik İşçileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Temizlik İşçileriyle Bir Araya Geldi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, sabah erken saatlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek temizlik işçileriyle buluştu. Çalışma koşulları hakkında bilgi alan Köse, işçilerin şehrin hijyen ve estetik düzenindeki önemini vurguladı ve işçi sağlığına yönelik önlemleri artıracaklarını belirtti.

07.11.2024 12:51
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(GİRESUN)- Sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret eden Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Belediye olarak tüm çalışanlarımızın haklarını gözetiyor, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü önlemi alıyoruz. Hep birlikte Giresun'u daha temiz ve yaşanabilir bir şehir yapmak için gayretle çalışıyoruz" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, temizlik personeliyle sabah vardiyasında bir araya geldi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, sabahın erken saatlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Turgut ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek, çalışma koşulları hakkında bilgi aldı.

Köse, temizlik işçilerinin şehirdeki hijyen ve estetik düzenin sağlanmasında büyük bir emeği olduğunu belirterek, "Temizlik işleri birimimiz bizim göz bebeğimiz. Yaptığınız iş olarak en önemli birim. Şehrimizin temizliği ve yaşam kalitesinin artırılması noktasında çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde Giresun her geçen gün daha da güzel bir hale geliyor. Bu noktada hepinizin emeği çok kıymetli. Belediye olarak tüm çalışanlarımızın haklarını gözetiyor, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü önlemi alıyoruz. Hep birlikte Giresun'u daha temiz ve yaşanabilir bir şehir yapmak için gayretle çalışıyoruz. Temizlikte devrim yapıp, daha güzel kuralları koyulmuş bir yapı oluşturmamız lazım. Daha temiz bir şehir için çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Temizlik İşçileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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