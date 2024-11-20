Giresun Belediye Meclisi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi - Son Dakika
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Giresun Belediye Meclisi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi

Giresun Belediye Meclisi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi

Giresun Belediye Meclisi, 2025 yılı bütçesini 2 milyar 500 milyon TL olarak oy çokluğuyla onayladı. Belediye Başkanı Fuat Köse, şehrin daha büyük bütçelere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

20.11.2024 17:35  Güncelleme: 17:45
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Meclisi Kasım ayı üçüncü toplantısında Belediye'nin 2025 yılı bütçesi, 2 milyar 500 milyon TL olarak belirlendi. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Giresun şehri daha büyük bütçeler hak ediyor ama bunun içinde gelir kalemlerimiz artmalı. İnşallah ileride daha büyük bütçeler oluştururuz" dedi.

Giresun Belediye Meclisi Kasım ayı üçüncü toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Fuat Köse başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Belediye'nin 2025 mali yılı bütçe ve tarifeleri görüşüldü. Oylamaya sunulan belediyenin 2025 yılı bütçesi 2 milyar 500 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye'nin 2024 yılı bütçesi ise 1 milyar 750 milyon TL olarak onaylanmıştı. Bütçe yüzde 45 artırılarak 2025 yılı bütçesi 2 milyar 500 milyon TL'ye yükseltilmiş oldu. Toplantıda ayrıca, bütçe gelir kalemleri, gider kalemleri ve müdürlüklere ayrılan bütçe tutarları da ayrı ayrı görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Fuat Köse, yeni bütçenin hayırlı olmasını dileyerek, "Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Giresun şehri daha büyük bütçeler hak ediyor ama bunun içinde gelir kalemlerimiz artmalı. İnşallah ileride daha büyük bütçeler oluştururuz. Bu bütçeyle Giresun halkımıza hizmet edeceğiz. Ben sürekli el birliği mesajı veriyorum. Beraber yönetim tarzını benimsiyorum. Onun için muhalefet meclis üyesi arkadaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için önemli" diye konuştu.

Bir sonraki Belediye Meclisi toplantısının 4 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılması kararlaştırılarak oturuma son verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Meclisi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi - Son Dakika

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