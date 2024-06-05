Giresun Belediye Meclisi Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasına karar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun Belediye Meclisi Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasına karar verdi

Giresun Belediye Meclisi haziran ayı toplantısında, Afet İşleri Müdürlüğü'nün kurulması kararı alındı. Ayrıca, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliği için Belediye Başkanı Fuat Köse'nin yanı sıra Meclis Üyeleri Taner Yazıcı ve Evrim Özkan seçildi.

05.06.2024 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN) - Giresun Belediye Meclisi haziran ayı toplantısında, Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı yönetiminde yapılan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan, Belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü'nün kurulması önerisi kabul edildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üyelik için ise Giresun Belediyesi adına doğal üye Belediye Başkanı Fuat Köse'nin dışında Belediye Meclis Üyeleri Taner Yazıcı ve Evrim Özkan seçildi.

Bir sonraki toplantının, 11 Haziran 2024 günü saat 14.00'da yapılması kararlaştırılarak oturum sonlandırıldı.

Kaynak: ANKA

Fuat Köse, Türkiye, Giresun, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Meclisi Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasına karar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:11:49. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun Belediye Meclisi Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasına karar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement