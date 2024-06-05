Giresun Belediye Meclisi Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasına karar verdi

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Meclisi haziran ayı toplantısında, Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı yönetiminde yapılan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan, Belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü'nün kurulması önerisi kabul edildi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'ne üyelik için ise Giresun Belediyesi adına doğal üye Belediye Başkanı Fuat Köse'nin dışında Belediye Meclis Üyeleri Taner Yazıcı ve Evrim Özkan seçildi.

Bir sonraki toplantının, 11 Haziran 2024 günü saat 14.00'da yapılması kararlaştırılarak oturum sonlandırıldı.