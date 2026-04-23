Giresun Belediyesi, 23 Nisan Dolayısıyla Yürüyüş Düzenledi

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş Debboy'dan başlayıp Liman mevkisindeki Kültür ve Fuar Merkezi'nde sona eren etkinlikte tüm yaştan kişiler ellerinde Türk Bayraklarıyla yürüyüşe katılarak bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı. Yağmura rağmen renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte çocuklar, gençler ve aileler büyük bir heyecanla Giresun Belediye Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü. Çocuklar ise renkli kıyafetleri ve yüzlerindeki gülümsemelerle yürüyüşe renk kattı.

Yürüyüşün ardından Kültür ve Fuar Merkezi'nde konuşma yapan Belediye Başkanı Fuat Köse, 23 Nisan'ın önemine değinerek çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu anlamlı gün, milletimizin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümüdür. Aynı zamanda çocuklarımıza armağan edilmiş en özel bayramdır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Bu anlamlı gün, milletimizin iradesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü olmasının yanı sıra, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır."

Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin yarınları, umudu ve en büyük güvencesisiniz. Gözlerinizdeki ışık, geleceğimizin ne kadar aydınlık olduğunu bizlere gösteriyor. Sizlerin iyi eğitim alması, sağlıklı, mutlu ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Kıymetli vatandaşlarım, 23 Nisan bizlere birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve milli egemenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu güzel şehirde, çocuklarımızın daha mutlu yaşayacağı bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; siz değerli hemşehrilerimin ve sevgili çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Çocuklara özel etkinlik

Belediye tarafından Kültür ve Fuar Merkezi'nde çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte ise çeşitli oyun alanları oluşturuldu. Etkinlik kapsamında çocuk sokak oyunları, danslar, çocuk konseri, eğlence ve danslar, yüz boyama ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

Çocukların oyun etkinliklerine eşlik eden Belediye Başkanı Fuat Köse, çocukların haklarının ve mutluluğunun her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.