Giresun Belediyesi Araçlarını Kendi Atölyelerinde Bakım ve Onarım Yapıyor - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Araçlarını Kendi Atölyelerinde Bakım ve Onarım Yapıyor

Giresun Belediyesi Araçlarını Kendi Atölyelerinde Bakım ve Onarım Yapıyor

Giresun Belediyesi, araçlarının bakım ve onarımını kendi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü atölyelerinde yapıyor. Yapılan çalışmalarla kısa sürede onarımı tamamlanan araçlar, tekrar görev alanlarında hizmete başlıyor.

04.06.2024 12:43  Güncelleme: 13:06
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, araçlarının bakım ve onarımını kendi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü atölyelerinde yapıyor.

Giresun Belediyesi'ne ait makine ve araçların periyodik bakımından onarımına kadar tüm işlemler, belediyenin kendi atölyelerinde ustalar tarafından gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla kısa sürede onarımı tamamlanan araçlar, tekrar görev alanlarında hizmete başlıyor. 7 ayrı atölyenin yer aldığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde, her türlü ihtiyaca tek bir noktadan cevap veriliyor.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde gören Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise belediyenin kendi tamirhanesi sayesinde hem araçların verimli çalıştığını hem de ciddi oranda tasarruf sağlandığını dile getirdi. Köse, "7 ayrı atölyesi bulunan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'müzde kendi araçlarımızı kendi imkanlarımızla onararak, belediye giderlerinde önemli bir israfın önüne geçiyoruz. Tasarrufla elde ettiğimiz kaynaklar da vatandaşlarımıza daha fazla hizmet olarak geri dönüyor. Ayrıca, belediyemiz araç parkını yeni araç takviyeleriyle birlikte her geçen gün güçlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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