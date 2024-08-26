Giresun Belediyesi Beton Santrali Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Beton Santrali Projesi Tamamlandı

Giresun Belediyesi'nin beton santrali projesi tamamlandı. Proje, Giresun'un gelişimi için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

26.08.2024 13:14  Güncelleme: 14:23
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi'nin beton santrali projesinde sona gelindi. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bu proje, Giresun'un gelişimi için büyük bir adım olacak" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin seçim vaatlerinden biri olan beton santrali projesinde sona gelindi. Santral ile hem belediyeye ekonomik katkı sağlanması hem de kentteki üstyapı projelerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Başkan Köse, "Bu proje, Giresun'un gelişimi için büyük bir adım olacak. Hem şehrimizin üstyapısında kullanılacak betonu üreteceğiz hem de belediyemize önemli bir gelir kaynağı oluşturacağız. Şimdiden şehrimize ve belediyemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Beton Santrali Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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