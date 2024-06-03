Giresun Belediyesi Çocuk Akademisi Yıl Sonu Gösterisi

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Çocuk Akademisi'nin yıl sonu gösterisi, seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, çocukların sahne yeteneklerini sergiledikleri eğlenceli bir gösteriye dönüştü.

Giresun Belediye Başkan Vekili Taner Yazıcı ve Belediye Başkan Yardımcısı Özer Pazarlı'nın da katıldığı etkinlikte sahneye çıkan çocukların performansları, renkli anlara sahne oldu.

Aileler, çocuklarının gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ve ekibine teşekkür ettiler.

Çocuk Akademisi yetkilileri ise çocukların yeteneklerini keşfetmeye ve desteklemeye devam edeceklerini belirterek, bu tür etkinliklerin çocukların kendilerini ifade etme ve özgüvenlerini geliştirme süreçlerinde önemli bir rol oynadığını bildirdi.