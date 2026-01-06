Giresun Belediyesi'nden Tasarruf Hamlesi

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, çöp toplama sistemindeki dönüşümle aylık 2,5 milyon lira kazanç sağladı.

Yaklaşık 10 yıldır Giresun mücavir alan sınırları içerisinde kullanılan vinçli çöp konteynerleri ve bu sisteme bağlı araç kiralama modeli, 2025 yılı itibarıyla belediyeye yıllık yaklaşık 42 milyon TL gibi son derece yüksek bir maliyet yüklüyordu. Kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması için vinçli çöp toplama sistemi tamamen devre dışı bırakılarak, bin 100 litre kapasiteli yerüstü çöp konteynerlerine geçildi.

Giresun Belediyesi, iki adet sıfır kilometre çöp kamyonunu da araç filosuna kazandırdı. 2025 model, 13 artı 1,5 metreküp kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı araçlar, yaklaşık 12 milyon TL bedelle tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla satın alındı. Araç alımında hiçbir kredi kullanılmadı, belediye geleceğini borçlandırmadan hizmet kapasitesini artırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut vinçli konteynerler kaldırılırken, yaklaşık 700 adet yeni bin 100 litrelik çöp konteynerinin yerleştirilmesine başlandı. Kısa süre içerisinde tüm konteyner değişimlerinin tamamlanması ve yeni sistemin tam kapasiteyle devreye alınması planlanıyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse, "Göreve geldiğimizden bu yana ilk planda tuttuğumuz tasarruf hamlesine bir yenesini daha ekledik. İki tane sıfır araç alarak çöp toplama sistemimizi değiştirdik ve klasik yönteme döndük. 700'e yakın konteynerle bu sistemi yürütüyoruz. Bu geçişle birlikte de belediyemize aylık 2,5 milyon TL kazanç sağladık. Ayrıca göreve başladığımız süreçten bu yana son alımlarla birlikte belediyemize 48. aracı da kazandırmış olduk. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.