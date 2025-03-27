Giresun Belediyesi Dünya Tiyatro Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Dünya Tiyatro Günü'nü Kutladı

Giresun Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla düzenlediği programda sanata olan desteğini vurguladı. Belediye Başkanı Fuat Köse, tiyatronun toplumsal etkilerine dikkat çekerek, gelecekteki etkinliklerde daha fazla destek sunacaklarını açıkladı.

27.03.2025 17:49  Güncelleme: 20:29
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Belediyemiz her zaman sanatçıları ve sanatseverleri desteklemiş, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Bugünden sonra da tiyatro salonlarımıza ve etkinliklerimize olan desteğimizi artırarak devam edeceğiz" dedi.

Giresun Belediyesi tarafından Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla düzenlenen programa, Belediye Başkanı Fuat Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akten, belediye şehir tiyatrosu oyuncuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından konuşan Fuat Köse tiyatronun önemine değinerek, " Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlamak üzere toplandığımız bu özel günü coşkuyla kutlamak için sizleri burada görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Tiyatronun bir toplumun aynası olduğunu vurgulayan Köse, şöyle devam etti:

"Her perde arkasında, her sahnede, toplumun farklı renkleri, duyguları, düşünceleri, hayalleri ve gerçekleri karşımıza çıkar. Tiyatronun her birimizin içinde barındırdığı duyguları, hayalleri ve acıları sahneye taşırken, toplumsal sorunlara da ışık tutma gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Bu anlamda tiyatro sadece eğlenceli bir gösteri değil, aynı zamanda bir düşünce biçimidir. Tiyatronun bu gücü aynı zamanda, insanları daha derin düşünmeye, daha fazla empati kurmaya da yönlendirir. Bizler de belediye olarak tiyatro sanatına olan desteğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Belediyemiz her zaman sanatçıları ve sanatseverleri desteklemiş, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Bugünden sonra da tiyatro salonlarımıza ve etkinliklerimize olan desteğimizi artırarak devam edeceğiz. Belediye şehir tiyatromuzun sahne performanslarından da son derece memnunuz. Son olarak başta sahneye çıkan değerli sanatçılarımız olmak üzere, tiyatroya emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum."

Köse, 1-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında '28. Fevzi Beyazıtoğlu Tiyatro Günleri'nde il dışından konuk tiyatro ekiplerinin Giresun'a gelerek birbirinden güzel oyunlarla sahne alacağını da açıkladı.

Daha sonra, programa katılanlar Gazi Caddesi'ni takip ederek Sokakbaşı mevkisindeki Vahit Sütlaş Sahnesi'ne kadar yürüdü. Burada kısa oyun performansları sergilenmesi, bildiri okunması ve konuşmalarla program son buldu.

Kaynak: ANKA

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